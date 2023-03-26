Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов в ДНР и Харьковской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении двух украинских складов боеприпасов в районе города Краматорск (ДНР) и села Лукьянцы Харьковской области.

"В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье.

"Также в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны", - заявил он.

По данным Конашенкова, на херсонском направлении за сутки в ходе огневого поражения потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, самоходная гаубица "Акация", а также одна артиллерийская система М777 производства США.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах", - сообщил представитель военного ведомства.