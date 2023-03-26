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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Больница в Лисичанске пострадала в результате обстрела ВСУ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Здание многопрофильной больницы в городе Лисичанск в Луганской народной республике попало под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины в воскресенье, также обстрелу подверглись жилые дома, сообщили в администрации города.

"В здание больницы было прямое попадание" - говорится в сообщении лисичанской мэрии.

В результате обстрела никто не пострадал.

Отмечается, что повреждён газопровод, пострадали фасады, в квартирах разбиты стёкла.

ЛНР Лисичанск
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