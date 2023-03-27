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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Путин отметил действия бойцов Росгвардии в ходе специальной военной операции

Путин отметил действия бойцов Росгвардии в ходе специальной военной операции
Фото: Kremlin Press Service/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня войск национальной гвардии РФ отметил, что участвующие в специальной военной операции бойцы Росгвардии проявляют в самых сложных ситуациях стойкость и бесстрашие.

"В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан, сражаются мужественно, в самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие", - подчеркнул Путин.

Президент России также отметил, что от Росгвардии на всех направлениях ее работы, - в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, при охране значимых, стратегических объектов, при обеспечении правопорядка во время массовых мероприятий, контроле за оборотом оружия, - требуется высокий профессионализм и системность, строгое соблюдение законности и нацеленность на достижение конкретных, ощутимых результатов в интересах безопасности общества и государства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Росгвардия
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