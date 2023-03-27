Рубль умеренно вырос относительно доллара и остался стабилен к юаню на старте торгов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно снижается, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль немного подрастает на фоне подготовки экспортеров к единому дню уплаты налогов, который приходится на вторник, 28 марта.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,8325 руб./$1 (-24,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 38,46 коп. выше действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 11,142 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает благодаря тому, что участники внутреннего рынка продают валюту в рамках подготовки к налоговым выплатам марта. Во вторник компаниям-экспортерам предстоит разом перечислить в бюджет страховые взносы, акцизы, НДС, НДПИ и налог на прибыль.

Внешние факторы не влияют на поведение рубля - нефтяные котировки не меняются, мировые рынки капитала показывают слабую разнонаправленную динамику. В то же время глобальные инвесторы снизили интерес к риску на опасениях, что мировые регуляторы, в первую очередь Федеральная резервная система (ФРС) США, продолжат повышать процентные ставки, что может привести к рецессии в мировой экономике.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,99 за баррель, не изменившись относительно цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,32 за баррель, что на 0,09% выше итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на 0,3-0,6%, несмотря на опасения относительно ситуации в банковском секторе США и Европы.

Министр финансов США Джанет Йеллен объявила в пятницу о созыве внепланового заседания Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), который был создан после финансового кризиса 2008 года для оказания помощи правительству в борьбе с угрозами финансовой стабильности. FSOC опубликовал короткое заявление после закрытия рынка, в котором говорилось, что, "несмотря на то, что некоторые учреждения испытывают стресс, банковская система США остается надежной и устойчивой".

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 растет на 0,54%, китайский CSI300 теряет 0,95%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,64%, южнокорейский Kospi опускается на 0,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 подрастает на 0,22%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,52%.