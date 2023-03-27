Кремль назвал пока гипотетическим вопрос о компенсациях за взрывы "Северных потоков"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Для выдвижения требований компенсации ущерба после случившегося на "Северном потоке" нужно сначала установить ответственного, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать заявление российского МИД о том, что Москва может поднять вопрос о компенсации, и спросили, есть ли в Кремле понимаете, кому именно это требование может быть предъявлено.

"Если речь идет все-таки о, скажем так, саботаже со стороны одного или нескольких государств, а пока данные указывают на то, что такой масштабный акт саботажа и террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершен без участия государств и специальных государственных служб со всем их потенциалом, тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос. Гипотетически", - сказал Песков.

Он напомнил, что странами Запада предпринимаются все возможные меры для того, чтобы "замотать, заглушить" эту тему, чтобы она не была "на повестке дня".

"Но, разумеется, Россия будет продолжать делать все возможное, чтобы не дать этому случиться", - заверил он.

У Пескова уточнили, можно ли его заявление истолковать так, что вначале нужно установить ответственного.

"Разумеется", - ответил он.

Сентябрьские взрывы на двух нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" расследуют по отдельности Дания, Германия и Швеция. Следственный комитет России также возбудил по факту уголовное дело - по статье о терроризме. Российская сторона считает, что расследование взрывов должна проводить международная группа с участием представителей России.