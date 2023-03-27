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Аэропорт Сочи в летнем сезоне будет обслуживать рейсы по 22 зарубежным направлениям

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Полеты по 54 внутренним и 22 международным направлениям запланированы в весенне-летнем расписании (действует с конца марта по конец октября) из международного аэропорта Сочи.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, по зарубежным линиям рейсы будут выполнять 28 авиаперевозчиков, в том числе восемь иностранных: Fly Arna, Fly One, Armenian Airlines, Air Serbia, Buta Airways, Uzbekistan Airways, Panorama Airways и Belavia.

На 40% в летнем сезоне будет увеличено количество рейсов в Турцию, их будут выполнять "Аэрофлот", "Азимут", Red Wings, "ИрАэро", AZUR air и "Ямал". Так, в Анталью и Стамбул запланировано додевяти рейсов в день, в Даламан - два рейса, в Бодрум - один.

"Азимут" и Red Wings будут выполнять полеты из Сочи на курорты Египта - в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Эти же авиакомпании продолжат летать в Тель-Авив.

Buta Airways продолжит полеты из Баку (два раза в неделю), "Белавиа" - из Минска (три рейса в неделю), Uzbekistan Airways - из Ташкента (ежедневно) и Намангана (два раза в неделю).

До пяти рейсов в день будет совершаться в Ереван. Сейчас это направление обслуживают Fly Arna, Fly One, Armenian Airlines, "Аэрофлот", "Азимут" и Red Wings.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" традиционно будет выполнять рейсы в Таджикистан (Душанбе, Ходжент) и Киргизию (Ош, Бишкек).

Рейсы из Сочи в города РФ будут обслуживать, в том числе, "Аэрофлот", iFly и Nordwind.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля прошлого года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Вместе с Краснодаром и Анапой аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика". Его пассажиропоток по итогам 2022 года достиг 13 млн человек (+17%), став рекордным за все время работы.

Сочи
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