Авиакомпании РФ получили допуски к рейсам в турецкую Каппадокию

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сразу несколько российских авиакомпаний получили допуски Росавиации к регулярным рейсам в в турецкий регион Каппадокия, следует из материалов ведомства.

S7 получила допуск к полетам из Москвы, Red Wings - из Москвы (включая аэропорт "Жуковский"), Краснодара, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону и Сочи, Nordwind - из Москвы.

Сейчас прямых рейсов из России в Каппадокию нет.

В феврале сообщалось, что авиавласти РФ уведомили турецких коллег о выборе Каппадокии в качестве нового пункта в Турции для запуска рейсов российскими назначенными перевозчиками. Уточнялось, что речь идет об аэропорте Невшехир Каппадокия.

До этого российские авиакомпании могли выполнять полеты из любого пункта РФ в Анкару, Анталью, Бодрум, Даламан, Стамбул, Измир, Трабзон, Самсун, город Газипаша. Фактически в зимнем расписании этого года они летали в Стамбул и Анталью, в летнем сезоне также запланированы полеты в Бодрум, Даламан, Измир.