Аэропорту Надыма присвоено имя Виктора Черномырдина

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом присвоил аэропорту Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ) имя политика и государственного деятеля Виктора Черномырдина. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Черномырдин провел преобразование Министерства газовой промышленности в государственный газовый концерн "Газпром" в условиях зарождающихся в России рыночных отношений. Создание Концерна "Газпром" позволило сохранить целостность Единой системы газоснабжения в стране, отмечают в "Газпроме".

В 1985 году он был назначен министром газовой промышленности СССР, в 1989 году возглавил концерн "Газпром". С мая 1992 года Черномырдин стал вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу, а с конца 1992 года и по 1998 год возглавлял правительство.