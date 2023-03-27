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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Аэропорту Надыма присвоено имя Виктора Черномырдина

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом присвоил аэропорту Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ) имя политика и государственного деятеля Виктора Черномырдина. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Черномырдин провел преобразование Министерства газовой промышленности в государственный газовый концерн "Газпром" в условиях зарождающихся в России рыночных отношений. Создание Концерна "Газпром" позволило сохранить целостность Единой системы газоснабжения в стране, отмечают в "Газпроме".

В 1985 году он был назначен министром газовой промышленности СССР, в 1989 году возглавил концерн "Газпром". С мая 1992 года Черномырдин стал вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу, а с конца 1992 года и по 1998 год возглавлял правительство.

Газпром Надым Владимир Путин Виктор Черномырдин
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