Валерий Газзаев снова номинирован в совет директоров "Гознака"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Бывший футболист, тренер и депутат Валерий Газзаев вновь может войти в совет директоров АО "Гознак".

В распоряжении правительства от 27 марта Газзаев предложен в качестве кандидата в новый состав совета директоров "Гознака". Впервые он был избран в совет в 2022 году.

Помимо него, в совет директоров компании вновь могут войти замминистра финансов Алексей Моисеев, директор департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина Юлия Гончаренко, председатель совета Ассоциации "Объединение аффинажных заводов" Александр Маркин и генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук.

Вместо Михаила Алексеева, летом 2022 года покинувшего пост зампреда Банка России, в совет директоров "Гознака" номинирован его преемник в ЦБ Сергей Белов.

"Гознак" полностью принадлежит государству. Предприятие занимается производством банкнот, разменных и памятных монет, защищенных документов, платежных карт, ID-документов и водительских удостоверений, специальных, акцизных и почтовых марок, защищенных и общепромышленных сортов бумаги, работает над защитными технологиями, оборудованием для обработки, контроля и учета защищенной продукции, предоставляет услуги по обработке и хранению персональных электронных данных.