Решетников предложил приоритизировать экспортные грузы по добавленной стоимости

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Перенаправление экспортных поставок энергетических ресурсов нужно проводить, исходя из приоритизации по наибольшей добавленной стоимости, предложил на коллегии Минэнерго глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В частности, он упомянул экспорт сжиженного газа по сравнению с энергетическим углем.

"Понятно, что многие производители ставят вопрос о возврате к приоритету продукции с высокой добавленной стоимостью. Просто среди этих товаров очень много продукции нефтегазохимии, СУГов, нефтепродуктов, (продуктов - ИФ) газопереработки. (...) Понятно, что это уже не сфера ответственности Минэнерго, это уже в Минпромторг у нас отошло, но тем не менее мы понимаем, что это сжиженный газ, поэтому добавленная стоимость в этих продуктах, как правило, в десятки раз выше того продукта, с которым все это конкурирует на восточном полигоне - именно с энергетическим углем, который тоже находится в сфере ответственности Минэнерго. Эти вопросы нужно обсуждать (...), поскольку максимизация нашего экономического благополучия, экономического роста во многом зависит от нашей способности решить именно этот вопрос", - сказал министр.