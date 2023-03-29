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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Лавров и глава МИД Ирана проведут переговоры в Москве

Лавров и глава МИД Ирана проведут переговоры в Москве
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном в Москве в августе 2022 года
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 29 марта посетит Москву, запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"29 марта министр иностранных дел Исламской Республики Иран будет находиться в Москве с рабочим визитом. Состоятся его переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Лавровым", - сказала она.

Захарова сообщила, что главы МИД двух стран продолжат обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, Закавказье, каспийскую проблематику.

"Будет рассмотрено оздоровление обстановки в Ближневосточном регионе в свете объявленного восстановления отношений между Ираном и Саудовской Аравии", - сказала она.

Россия Иран МИД Сергей Лавров
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