"Роснефть" разработала присадки к моторным маслам для легковых автомобилей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - АО "СвНИИНП" совместно с Новокуйбышевским заводом масел и присадок и "РН-Смазочные материалы" (входят в "Роснефть") разработало многофункциональный пакет присадок PH-SL к моторным маслам для современных легковых автомобилей.

"Планируемый объем производства продукта составит около 2 тыс. тонн в год, что позволит компании полностью заменить иностранные присадки для производства масел в SL-сегменте", - сообщает "Роснефть".

АО "СвНИИНП" (Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке) осуществляет научные исследования в основных направлениях нефтепереработки. Это разработка технологий получения высококачественных смазочных материалов, присадок и битумов.

ООО "НЗМП" ("Новокуйбышевский завод масел и присадок") производит базовые масла, присадки и пакеты присадок для смазочных масел.

ООО "РН-Смазочные материалы" специализируется на разработке новых видов продукции и реализации смазочных материалов. Смазочные материалы и присадки производятся на 7 предприятиях НК "Роснефть". Ассортимент включает более 1000 позиций.