Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:09

"Роснефть" разработала присадки к моторным маслам для легковых автомобилей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - АО "СвНИИНП" совместно с Новокуйбышевским заводом масел и присадок и "РН-Смазочные материалы" (входят в "Роснефть") разработало многофункциональный пакет присадок PH-SL к моторным маслам для современных легковых автомобилей.

"Планируемый объем производства продукта составит около 2 тыс. тонн в год, что позволит компании полностью заменить иностранные присадки для производства масел в SL-сегменте", - сообщает "Роснефть".

АО "СвНИИНП" (Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке) осуществляет научные исследования в основных направлениях нефтепереработки. Это разработка технологий получения высококачественных смазочных материалов, присадок и битумов.

ООО "НЗМП" ("Новокуйбышевский завод масел и присадок") производит базовые масла, присадки и пакеты присадок для смазочных масел.

ООО "РН-Смазочные материалы" специализируется на разработке новых видов продукции и реализации смазочных материалов. Смазочные материалы и присадки производятся на 7 предприятиях НК "Роснефть". Ассортимент включает более 1000 позиций.

Роснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские сенаторы одобрили закон о реестре пивоваров

Военная операция на Украине

Кремль не верит в возможность достичь целей на Украине дипломатическим путем

В Кремле прогнозируют долгую гибридную войну Запада против РФ

В Кремле прогнозируют долгую гибридную войну Запада против РФ

Российские туристы могут оформить банковские карты в семи странах

Российские туристы могут оформить банковские карты в семи странах
Нападения в школах и вузах

Прокурор запросил пожизненный срок для устроившего стрельбу в гимназии Казани

Патрушев заявил об участии 50 стран коалиции "Рамштайн" в конфликте на стороне Украины

Патрушев заявил об участии 50 стран коалиции "Рамштайн" в конфликте на стороне Украины

На российский рынок ритейла за квартал вышли пять иностранных брендов

Годовая чистая прибыль ритейлера "Лента" сократилась на 64,5%

Годовая чистая прибыль ритейлера "Лента" сократилась на 64,5%

РФ может отменить международный роуминг с Арменией, Казахстаном и Киргизией в 2025 г.

РФ может отменить международный роуминг с Арменией, Казахстаном и Киргизией в 2025 г.

Совбез РФ сообщил о начале визита Патрушева в Индию

Совбез РФ сообщил о начале визита Патрушева в Индию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });