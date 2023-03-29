В Думе объявили о создании в Иране хаба для экспорта российского зерна

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Иране создается транспортный хаб для экспорта зерна из России, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на встрече с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахияном в Москве.

"Транспортный коридор Север-Юг... Что касается обратного движения по транспортному коридору из России, в основном это будет зерно. В порту Бендер-Аббас либо Бендер-Хомейни может быть создан крупнейший в регионе зерновой хаб", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что стороны "открыты для участия в консорциуме третьих стран, но исходим из того, что хаб будет создан Россией и Ираном".

По словам Слуцкого, помощник президента Игорь Левитин посетит Тегеран 7 апреля, и после этого Россия продолжит "отрабатывать" детали этого проекта.