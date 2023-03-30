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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

ФАС и Минэнерго усилят контроль за ценами на бензин и дизельное топливо в регионах

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Штабы Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго РФ усилят свою работу в части мониторинга цен на бензин и дизтопливо в регионах, в том числе и для аграриев, сообщила пресс-служба ФАС.

Также ведомства проработают вопрос об увеличении нормативов продажи на бирже дизельного топлива. Такие решения приняты по итогам совещания представителей ФАС, Совета Федерации, Минсельхоза и Минэнерго, на котором обсуждались меры по недопущению необоснованного роста цен на ГСМ для аграриев.

"В настоящее время в некоторых регионах Российской Федерации начались весенне-полевые работы. Ценовая доступность горюче-смазочных материалов для сельхозпроизводителей стала основной темой совещания. Участники отметили, что сейчас стоимость на нефтепродукты остается стабильной. Например, биржевая (оптовая) цена на летнее дизтопливо ниже на 1700 рублей (3,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отворится в сообщении.

Кроме того, с 1 апреля 2023 года предусмотрена субсидия на перевозку нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Она направлена на поддержку потребителей регионов ДФО, в том числе и для сельхозпроизводителей. Помимо этого, перечень регионов на перевозку нефтепродуктов по субсидируемому тарифу был расширен - в него вошли Красноярский край и Иркутская область.

Минэнерго Минсельхоз ФАС
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