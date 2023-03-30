Военные РФ заявили об активных действиях "Южной" группировки на донецком направлении

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что российские войска ведут активные действия на донецком направлении и наносят удары по армии Украины еще на пяти направлениях.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, одна установка РСЗО "Ураган", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что российские военные нанесли удары по складу с боеприпасами вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области и топливохранилищу в Запорожской области.

"В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады территориальной обороны. Также, в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожено хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны", - сказал Конашенков.

По его словам, помимо этого, в районе Гребенниковки Сумской области уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

Всего за сутки российскими военными нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах, сказал официальный представитель Минобороны РФ.