Роспотребнадзор рекомендовал обжаривать яичницу с двух сторон во избежание сальмонеллеза

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендовал при приготовлении яичницы или омлета, обжаривать блюда с двух сторон, чтобы свести к минимуму риск заболеть сальмонеллезом.

"Нужно, во-первых, промывать яйца теплой водой, во-вторых, варить их не менее 10-15 минут. Если же вы готовите яичницу или омлет, блюдо лучше обжаривать с двух сторон", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

При этом, как отметили в сообщении, пробовать ещё не готовую яичницу на вкус категорически не рекомендуется.

В Роспотребнадзоре отметили, что яйцо – ценный и питательный продукт, который, однако, требует тщательной предварительной обработки.

Хранить яйца нужно только в холодильнике. Срок хранения диетических яиц – до 7 суток, столовых – от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней.