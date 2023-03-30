КС РФ узаконил запрет на картели для компаний из неформальных холдингов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ решил, что неформально связанные компании не могут рассматриваться в качестве аффилированных с точки зрения антикартельного законодательства, следует из опубликованного постановления.

Оно вынесено после проверки на соответствие Конституции РФ части 8 статьи 11 закона "О защите конкуренции". Эта норма определяет, что такое контроль одного лица над другим. Под ним "понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом" либо с помощью владения более чем 50% в капитале, либо путем осуществления функций исполнительного органа. На связанных таким образом лиц не распространяется запрет на согласованные действия во время торгов.

С жалобой в КС РФ обратились АО "Кошелев-проект", в прошлом Проектно-промышленное строительное объединение самарского авиастроительного предприятия "Авиакор" (ППСО), и АО "Специализированный застройщик "Кошелев-проект Самара". УФАС по Самарской области оштрафовало их за создание картелей для поддержания цен на торгах (пункт 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции) на 52,24 млн рублей и 86 млн рублей соответственно, обнаружив, что они летом 2017 года согласованно действовали при отборе подрядчиков для строительства двух школ и детского сада.

Цена на одних торгах не снизилась вовсе, в двух других снижение было минимальным – на 0,5%. В результате цена контрактов составила 1 млрд рублей и 259,25 млн рублей.

Антимонопольное управление позднее обнаружило, что заявки от компаний фактически были идентичными, оформлялись с одного IP-адреса и с незначительной разницей во времени. Кроме того, в ходе торгов они предлагали цену на 0,5% ниже и затем отказывались от дальнейшей борьбы. Такое поведение, по мнению УФАС, объяснялось наличием между компаниями антиконкурентного соглашения.

В последовавшем затем судебном разбирательстве строительные компании доказывали, что они входят в одну группу, подконтрольную Владимиру Кошелеву, и на них запрет на согласованные действия во время торгов не распространяется. Формальный конечный бенефициар ППСО, судя по материалам дела, не раскрывался, но юристы заявителей указывали на то, что Кошелев является гендиректором и единственным владельцем "Кошелев-проект Самара", а во второй компании соглашением с акционерами от 15 января 2014 года ему были переданы полномочия исполнительного органа, включая вопросы согласования назначения гендиректора.

Но суды отвергли довод компаний о том, что они подпадают под исключение из правил о картелях. Обосновывая свое решение, они указали на то, что распоряжение более 50% акций или долей либо осуществление функций исполнительного органа – это исчерпывающий перечень форм контроля. В случае "Кошелев-проектов" этого не было: в период участия компаний в торгах гендиректором ППСО была Ирина Шведова.

Расширительное толкование опасно

После проигрыша во всех инстанциях компании обратились в КС РФ с просьбой проверить на соответствие Конституции часть 8 статьи 11 закона "О защите конкуренции". По их мнению, эта норма не соответствует ей, поскольку допускает определение контроля по отношению к компаниям на основании формальных признаков без исследования и учета фактических обстоятельств.

Однако КС РФ с этим не согласился. По его мнению, норма соответствует Конституции. Наличие четких критериев контроля применительно к запрету картелей на торгах допустимо. "Дифференциация компании" на их основе не может рассматриваться как произвольная и дискриминационная по отношению к тем из них, кто, образуя группу лиц, этим критериям не соответствует, говорится в постановлении суда.

"Для хозяйствующих субъектов, образующих группу лиц, но не отвечающих признакам, обозначенным в части 8 статьи 11 федерального закона "О защите конкуренции", их совместное неконкурентное участие в торгах не является вынужденной и единственно возможной стратегией реализации свободы экономической деятельности", - объясняет суд.

По его мнению, расширительное толкование оспариваемых норм препятствовало бы достижению целей антимонопольного регулирования. Оно позволяло бы "имитировать существование контроля созданием совокупности указывающих на него фиктивных признаков и использовать в дальнейшем предполагаемый фактический контроль для преодоления запрета картельных соглашений на торгах", считает КС РФ.

Выручка АО "Кошелев-проект" в 2017 году составила 2,53 млрд рублей, но затем снижалась, упав в 2021 году 183 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка "Кошелев-проект Самара" в 2017 году составила 1,99 млрд рублей, к 2020-му выросла до 3,63 млрд рублей. В 2021 году этот показатель зафиксирован на уровне 2,36 млрд рублей.