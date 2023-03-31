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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Минобороны РФ сообщило о выходе ракетного полка "Ярс" на учения в Сибири

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в рамках проведения командно-штабного учения на маршруты боевого патрулирования вышел очередной ракетный полк ПГРК "Ярс".

"В ходе несения боевого дежурства на полевых позициях ракетным полком ПГРК "Ярс" будет отработано множество задач и вводных, в том числе технических. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности", - говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется вопросам отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, добавили в Минобороны России.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что учение пройдет на территории трех регионов. В нем задействовали более 3 тыс. военнослужащих, около 300 единиц техники, в том числе подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Ярс".

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК "Ярс", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В ходе учения планируется отработать совершение маневренных действий автономными пусковыми установками ПГРК "Ярс", которые охватят территории трех регионов. Также стратегические ракетчики проведут комплекс мер по маскировке и противодействию современным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа и ВКС", - заявили в военном ведомстве.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Официально сообщалось, что основу группировки РВСН составляют комплексы "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой в шахтном и мобильном вариантах. По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

Минобороны РФ Ярс Сибирь
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