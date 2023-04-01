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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Путин поручил кабмину обеспечить работу платформы "ГосТех" с условием защиты информации

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с использованием единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех".

"Правительству РФ обеспечить к 1 апреля 2023 г. функционирование единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" (далее платформа "ГосТех") в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах", - говорится в указе, опубликованном в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем с использованием платформы "ГосТех" не осуществляются, если они содержат сведения, составляющие гостайну, служебную тайну в области обороны, тайну следствия и судопроизводства, сведения о лицах, в отношении которых принято решение о применении мер государственной защиты, сведения о применяемых в отношении таких лиц мерах государственной защиты.

Правительству России нужно в десятимесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, необходимых для развития платформы "ГосТех".

Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

О платформе "ГосТех"

Утвержденное правительством РФ положение о единой цифровой платформе "ГосТех" вступило в силу с 1 января текущего года.

Согласно положению, платформа "Гостех" создается для сокращения сроков разработки и развития государственных информационных систем (ГИС) и поддержки отечественных IT-решений.

Предусмотрено создание каталога цифровых продуктов платформы "Гостех".

На платформе планируется унификация механизмов информационной безопасности. Безопасность сервисов, работающих в облачной инфраструктуре, будет обеспечиваться на всех этапах жизненного цикла ГИС.

"ГосТехом" смогут пользоваться органы местного самоуправления, государственные предприятия, госкорпорации и госкомпании, более 50% доли в которых принадлежит государству.

Функции оператора платформы "ГосТех" осуществляет Минцифры. По решению ведомства эти функции могут быть переданы определяемому им государственному казенному учреждению.

Владимир Путин
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