В Новгородской области восстановили участок трассы Москва - Санкт-Петербург

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Новгородский участок магистрали Москва - Санкт-Петербург М-10 "Россия" возобновил работу в обычном режиме, сообщила в субботу "Интерфаксу" пресс-служба ФКУ "Упрдор "Россия".

"Силами (нашей организации) и подрядчиков завершена укладка асфальта на переходно-скоростной полосе и укрепленной обочине, установлены водоотводные лотки и барьерное ограждение, последствия размыва полностью ликвидированы, участок работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, трасса М-10 была перекрыта 29 марта на 459 км неподалеку от населенного пункта Невское. Объезд закрытого участка был организован по скоростной магистрали "Нева" М-11. Причиной инцидента стала труба под трассой, не справившаяся с пропуском паводковых вод.