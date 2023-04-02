Дорогу через Харибский перевал в Дагестане закрыли из-за непогоды

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Снежная метель стала причиной для закрытия автодороги "Хасавюрт - Тлох" в Дагестане, сообщается пресс-служба "Дагестанавтодора".

"В связи с резким ухудшением погодных условий автомобильная дорога республиканского значения "Хасавюрт - Тлох" на участке км 46 - км 66 (Харибский перевал) закрыта. На перевале снежная метель и нулевая видимость", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к работам по расчистке планируется приступить при благоприятных погодных условиях. Водителям рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами.