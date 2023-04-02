Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Дорогу через Харибский перевал в Дагестане закрыли из-за непогоды

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Снежная метель стала причиной для закрытия автодороги "Хасавюрт - Тлох" в Дагестане, сообщается пресс-служба "Дагестанавтодора".

"В связи с резким ухудшением погодных условий автомобильная дорога республиканского значения "Хасавюрт - Тлох" на участке км 46 - км 66 (Харибский перевал) закрыта. На перевале снежная метель и нулевая видимость", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к работам по расчистке планируется приступить при благоприятных погодных условиях. Водителям рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами.

Дагестан Харибский перевал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 1 апреля

МЧС сообщило о землетрясении магнитудой 4,6 на Ставрополье

Энергоснабжение нарушено в трех населенных пунктах Курской области из-за обстрела ВСУ

Движение машин затруднено на участке М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что РФ кратно увеличила выпуск боеприпасов для выполнения задач по плану СВО

Шойгу заявил, что РФ кратно увеличила выпуск боеприпасов для выполнения задач по плану СВО

В Поволжье, на Юге России, Дальнем Востоке и Урале апрель будет теплым

В Поволжье, на Юге России, Дальнем Востоке и Урале апрель будет теплым

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах введена в РФ

Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах введена в РФ

В РФ с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС

Физтех передумал вводить обязательный для студентов курс китайского

Evraz из-за санкций вновь не сможет выплатить купон по долларовым евробондам-2024

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });