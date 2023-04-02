Более 20 авиарейсов задержали в Норильске из-за непогоды

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Длительные задержки рейсов объявлены в аэропорту Норильска, некоторым пассажирам придется ждать двое суток, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В международном аэропорту Норильск имени Николая Урванцева в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение 22 рейсов авиакомпаний "Сибирь" и "Нордстар" из городов Москва, Уфа, Новосибирск, Красноярск, Абакан, Пермь, Санкт-Петербург и в обратном направлении в города Санкт-Петербург, Абакан, Новосибирск, Москва, Пермь, Красноярск с максимальной продолжительностью около двух суток", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура в Норильске, Красноярске и Абакане организовала в аэропортах надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов.