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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Более 20 авиарейсов задержали в Норильске из-за непогоды

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Длительные задержки рейсов объявлены в аэропорту Норильска, некоторым пассажирам придется ждать двое суток, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В международном аэропорту Норильск имени Николая Урванцева в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение 22 рейсов авиакомпаний "Сибирь" и "Нордстар" из городов Москва, Уфа, Новосибирск, Красноярск, Абакан, Пермь, Санкт-Петербург и в обратном направлении в города Санкт-Петербург, Абакан, Новосибирск, Москва, Пермь, Красноярск с максимальной продолжительностью около двух суток", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура в Норильске, Красноярске и Абакане организовала в аэропортах надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов.

Норильск
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