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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

Военные РФ сообщили об активных действиях на донецком и красно-лиманском направлениях

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили об активных действиях российских войск на донецком и красно-лиманском направлениях, ударах по армии Украины еще на четырех направлениях.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица "Мста-Б", - сообщил в воскресенье официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Как он рассказал, "на красно-лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Григоровка Донецкой народной республики, Макеевка и Червоная Диброва Луганской народной республики".

По его словам, потери армии Украины на том направлении: до 100 человек, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица "Акация", одна гаубица Д-30.

"На купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области. За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщил Конашенков.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко Донецкой народной республики, Левадное и Орехов Запорожской области", - сказал он.

Как сообщил Конашенков, "за прошедшие сутки на данных направлениях уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубица Д-30 и гаубица Д-20".

По его словам, в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Представитель Минобороны сообщил, что "на херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация".

Ликвидация украинских разведгрупп

Министерство обороны России также заявило, что пресечена деятельность восьми разведывательных групп армии Украины в ЛНР и ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

"В районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал Конашенков.

По его словам, "в районах населенных пунктов Никольское Донецкой народной республики и Вишневое Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ".

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Хроника 24 февраля 2022 года – 02 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ ЛНР ДНР Запорожская область Харьковская область
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