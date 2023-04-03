АКРА ожидает в 2023 г. рост долгов на рынках электроэнергии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Динамика энергопотребления в РФ в 2023 году составит от 0 до -1,5% к уровню 2022 г. из-за отложенного влияния внешних экономических санкций на промышленное производство и экономическую активность в стране, следует из комментария Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о состоянии платежной дисциплины в энергоотрасли.

Тем не менее даже при сохранении положительной динамики показателя долги за поставленную электроэнергию продолжат расти, что с большой долей вероятности негативно скажется на финансовых показателях компаний отрасли. Но в среднесрочной перспективе (шесть месяцев - год) отрасль сможет абсорбировать негативные шоки, говорится в материале АКРА.

В обзоре со ссылкой на данные "Совета рынка" отмечается, что с начала текущего года по 20 марта рост планового энергопотребления составил 0,6% к аналогичному показателю прошлого года. В то же время задолженность на ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности) за январь-февраль 2023 г. увеличилась на 0,3 млрд руб. против роста в 5,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Долги на РРЭ (розничный рынок электроэнергии) выросли на 69,2 млрд руб. (против 65,8 млрд руб. годом ранее).

По итогам 2022 г. АКРА отмечает улучшение платежной дисциплины на оптовом рынке и увеличение темпов роста задолженности на розничном.

Уровень платежей на ОРЭМ в 2022 г. вырос на 1 п.п. к 2021 г. и составил 100,4%. При этом задолженность за поставленную энергию сократилась на 14,3% (12,3 млрд руб. в абсолютном выражении). Причиной такого снижения стало соглашение между генерирующими компаниями и "Россетями" о реструктуризации долгов входящих в электросетевой холдинг энергосбытовых компаний Северного Кавказа.

Совокупная задолженность на ОРЭМ по итогам 2022 г. составила 74 млрд руб., из них 65,9 млрд руб. приходятся на потребителей Северо-Кавказского федерального округа (86,3 млрд руб. и 75,5 млрд руб. соответственно в 2021 г.).

Совокупная задолженность на РРЭ по итогам 2022 г. составила 321,9 млрд руб., что на 32,4 млрд руб. выше показателя 2021 г. Рост показателя был обусловлен ухудшением платежной дисциплины практически по всем категориям потребителей, говорится в материале АКРА.

В рейтинговом агентстве отмечают, что динамика задолженности на ОРЭМ и РРЭ в 2022 г. носила разнонаправленный характер: при снижении долгов на оптовом рынке продолжался их рост на розничном. Это обусловлено в основном корректировками обязательств на ОРЭМ в части списания невозвратной задолженности, а также компенсацией энергосбытовыми компаниями долгов конечных потребителей, говорится в обзоре.

Аналитики АКРА указывают, что долги конечных потребителей ложатся прежде всего на энергосбытовые компании, что часто приводит к их банкротству и/или лишению статуса субъекта оптового рынка из-за ненадлежащего исполнения обязательств по оплате электроэнергии/мощности. Кроме того, долги конечных потребителей ложатся на электросетевые и генерирующие компании, что потенциально может привести к недостаточности денежных средств для покрытия их операционных и капитальных затрат, необходимых для поддержания надежности ЕЭС России, пишет агентство.