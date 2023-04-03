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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Склонных к научной работе сибирских призывников отправят в гуманитарный взвод

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые призывники из Сибири будут проходить службу в гуманитарном научном взводе, созданном на базе учебно-методического и научного центра Министерства обороны - Военного университета, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"Впервые призывники из Сибири отправятся во вновь сформированный единственный гуманитарный научный взвод (...). Научный взвод предназначен для выполнения научно-прикладных задач в интересах департамента психологической работы Министерства обороны Российской Федерации и Военного университета", - говорится в сообщении.

Также продолжается практика комплектования призывниками научных рот и подразделений военного инновационного технополиса "ЭРА".

Отмечается, что комплектование осуществляется путем персонального отбора в вузах и военных комиссариатах наиболее талантливых призывников, годных к военной службе, а также склонных к научной работе и имеющих высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах Минобороны.

Сибирь Военный университет ЭРА Минобороны ЦВО
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