Комитет Думы одобрил идею оборотных штрафов за отказ IT-компаний от системы хранения трафика

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит оборотные штрафы для операторов связи за отказ устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которая подразумевает хранение трафика пользователей: текстовых и телефонных разговоров, контента сообщений.

Документ (№297967-8) в феврале внесло в парламент правительство РФ.

Согласно поправкам в КоАП, неисполнение оператором связи обязанности по установке СОРМ влечет наложение штрафа на ИП и компании в размере от 0,001% до 0,003% размера годовой выручки; повторное нарушение - в размере от 0,01% до 0,03% от размера годовой выручки. В обоих случаях штраф не может быть меньше 1 млн руб.

В документе уточняется, что выручка от реализации определяется на рынке оказания соответствующего лицензии вида услуги связи того субъекта РФ, где выявлено правонарушение.

"Рассмотрение указанных административных дел будет осуществляться судами, при этом протоколы о совершении указанных правонарушений могут составлять только сотрудники федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности РФ, и его территориальных органов (ФСБ)", - уточняется в заключении комитета.

При этом думский комитет в ходе дальнейшей работы над законопроектом считает возможным дополнительно обсудить вопрос о включении данных оборотных штрафов в КоАП.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 4 апреля.

С инициативой о введении оборотных штрафов для IT-компаний в июне прошлого года выступало Минцифры, но тогда размер штрафа предлагалось установить на уровне от 0,01% до 0,05% от годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 1 млн руб.

Операторы связи должны устанавливать на свои сети COPM с лета 2018 г., то есть они должны выделить емкости для хранения трафика (текстовые и телефонные разговоры, контент сообщений) и хранить их от 30 дней до полугода. При этом, как сообщал ряд СМИ, операторы из-за технических и финансовых трудностей, связанных с введением системы, стали вырабатывать механизмы, позволяющие отложить внедрение системы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.