КС РФ решил, что при краже право на доступ в помещение должно трактоваться в пользу обвиняемого владельца

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд разъяснил норму Уголовного кодекса о краже с проникновением в помещение, сообщается на сайте суда. Постановление по делу о проверке пункта "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ опубликовано в понедельник.

Поводом стала жалоба неоднократно судимого жителя Волгоградской области Валерия Великанова.

В 2021 году его приговорили к 1 году 9 месяцам лишения свободы (а по совокупности с преступлением по другой статье - к 8 годам 3 месяцам колонии) за кражу микроволновки за 2,1 тыс. рублей. Парикмахерская, где он ее украл, находилась в помещении на территории домовладения Великанова. Позднее микроволновку нашли и вернули хозяйке.

Великанов настаивал, что не может быть обвинен в незаконном проникновении в свое же помещение, которое, как выяснилось, он в аренду сдавал неофициально, а с учетом стоимости микроволновки его деяние подпадает только под административную статью. Но приговор оставили без изменений.

Как разъяснил КС, пункт "б" части 2 статьи 158 УК предусматривает уголовную ответственность за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, под которые не подпадает жилье.

Незаконность проникновения устанавливается исходя из его противоправной цели, умысла на кражу и отсутствия у лица права доступа в эти объекты, причем эти признаки должны быть выявлены судом и отражены в приговоре.

Так, Гражданский кодекс РФ закрепляет, что арендодатель вправе контролировать использование арендованного имущества в соответствии с договором аренды либо с учетом назначения имущества. Это предполагает возможность его доступа внутрь на оговоренных условиях.

Кроме того, установил КС, не исключены и чрезвычайные ситуации, угрожающие законным интересам собственника, например, аварии или пожары, а это требует незамедлительного, хотя бы и не предусмотренного договором или иным соглашением, доступа собственника внутрь объекта без согласия его временного владельца и в его отсутствие. Такой доступ сам по себе нельзя считать неправомерным, считает суд.

Следовательно, собственник имеет право попасть внутрь объекта при наличии законного основания: согласия временного владельца, осуществления контроля за использованием имущества, устранения ЧС, других предусмотренных законом, договором или иным соглашением оснований.

"Поэтому (...) при рассмотрении уголовного дела в отношении лица, обвиняемого по пункту "б" части 2 статьи 158 УК РФ, (...) требуется установить на основе регулятивных норм, было ли ограничено в силу закона, договора или иного соглашения право доступа собственника в указанное помещение (...), и если да, то в чем это ограничение заключалось. Неустранимые же сомнения в том, что такое ограничение было установлено, или в том, что у обвиняемого отсутствовало законное основание для такого доступа, должны в целях применения уголовной ответственности толковаться в его пользу", - говорится в постановлении КС.

Этот подход применим и к случаям, когда помещение или хранилище передано собственником во временное владение другому в рамках фактически сложившихся, но не подкрепленных документом, договорных отношений, подчеркнул суд.

Теперь судебные решения по делу о краже заявителя должны быть пересмотрены. Пересмотру также подлежат приговоры по данной норме УК РФ в отношении других граждан.

Заявитель также оспаривал ч. 1 ст. 17 УПК РФ, но КС отказался ее рассматривать, "поскольку в системе действующего регулирования она не вызывает сомнения в конституционности".