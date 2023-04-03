Военные РФ заявили об активных действиях на донецком и красно-лиманском направлениях

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российские группировки войск "Южная" и "Центр" ведут активные действия на донецком и красно-лиманском направлениях, наносят удары по вооруженным силам Украины (ВСУ) на других направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено до 285 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

"На красно-лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины составили: до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица Д-30.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, на этом направлении потери армии Украины составили: до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства".

По его словам, на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна самоходная гаубица "Акация".

Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили десять украинских реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", сказал Конашенков. По его словам, также уничтожены семь украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах", - заявил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3648 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8521 танк и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9287 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил представитель военного ведомства.