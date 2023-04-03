Казань примет саммит БРИКС в 2024 году

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Саммит БРИКС пройдет в 2024 году в Казани, оргкомитет по обеспечению председательства России в объединении БРИКС возглавит помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Соответствующий указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с предстоящим председательством РФ в объединении БРИКС в 2024 году постановляю: определить Казань местом проведения встречи глав-государств БРИКС", - говорится в документе.

Ушакову поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета по обеспечению председательства России в БРИКС.

БРИКС - межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.