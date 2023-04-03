Путин в Туле посетит завод и проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 4 апреля совершит рабочую поездку в Тулу, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства посетит завод "Тулажелдормаш" - одно из ведущих машиностроительных предприятий России, включенное в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, также входящее в число стратегически важных предприятий Тульского региона.

Основной вид деятельности компании - производство транспортных средств, техники и оборудования для строительства, ремонта и технического обслуживания железнодорожных путей.

Здесь же в режиме видеоконференции президент проведет заседание президиума Госсовета по вопросу "О развитии промышленности Российской Федерации в условиях санкционного давления".

С основными докладами выступят губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Алексей Дюмин и вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Планируется представить предложения по масштабированию объемов поддержки промышленности, расширению деятельности институтов развития, нивелированию рисков технологического отставания, подготовке инженерных и квалифицированных кадров высокого уровня по приоритетным направлениям", - говорится в сообщении.