Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 4,5 км

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Пепловый выброс на высоту 4,5 км над уровнем моря зарегистрирован утром во вторник на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем в телеграм-канале.

"Высота пеплового выброса составила около 4,5 тыс. метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в семи километрах от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.