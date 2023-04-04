Перед вынесением участка недр на торги Роснедра будут выяснять ограничения по лесу и воде

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал приказ Минприроды и Роснедр, который вносит изменения в порядок подготовки перечней участков недр для "сквозных" лицензий (геологоразведка и добыча). Приказ опубликован на портале правовой информации.

Предлагаемые нововведения не касаются участков недр федерального значения и участков недр местного значения.

Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минприроды, обновленный приказ предполагает, что теперь Роснедра при формировании перечней участков недр, выставляемых на аукцион, будут запрашивать Росводресурсы, Рослесхоз и уполномоченные органы государственной власти на предмет ограничений и запретов, установленных лесным и водным законодательством. Таким образом, Роснедра выступят в качестве "единого окна", который позволит перед вынесением участка недр на аукцион выявлять ограничения законов, касающихся лесного и водного хозяйства.

"Включение сведений относительно существующих ограничений на участке недр в аукционную документацию позволит потенциальному участнику оценить риски и принять решение о целесообразности участия в таком аукционе", - сказал представитель пресс-службы.