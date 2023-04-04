Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Перед вынесением участка недр на торги Роснедра будут выяснять ограничения по лесу и воде

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал приказ Минприроды и Роснедр, который вносит изменения в порядок подготовки перечней участков недр для "сквозных" лицензий (геологоразведка и добыча). Приказ опубликован на портале правовой информации.

Предлагаемые нововведения не касаются участков недр федерального значения и участков недр местного значения.

Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минприроды, обновленный приказ предполагает, что теперь Роснедра при формировании перечней участков недр, выставляемых на аукцион, будут запрашивать Росводресурсы, Рослесхоз и уполномоченные органы государственной власти на предмет ограничений и запретов, установленных лесным и водным законодательством. Таким образом, Роснедра выступят в качестве "единого окна", который позволит перед вынесением участка недр на аукцион выявлять ограничения законов, касающихся лесного и водного хозяйства.

"Включение сведений относительно существующих ограничений на участке недр в аукционную документацию позволит потенциальному участнику оценить риски и принять решение о целесообразности участия в таком аукционе", - сказал представитель пресс-службы.

Роснедра Минприроды Росводресурсы Рослесхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ пообещал военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

МИД РФ пообещал военно-технические и иные меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

За сбор краснокнижных растений и грибов будут лишать свободы на срок до 9 лет

За сбор краснокнижных растений и грибов будут лишать свободы на срок до 9 лет

Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске

Финляндия временно закрывает отделение генконсульства в Петрозаводске

Путин констатировал, что "санкции - это надолго"

Путин констатировал, что "санкции - это надолго"

Шойгу заявил об актуализации электронных баз данных о призывниках

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"

Белоруссии передан комплекс "Искандер-М"

Глава СПЧ призвал заблокировать "Википедию" в России

Глава СПЧ призвал заблокировать "Википедию" в России

Минюст РФ добивается лишения статуса адвоката Ильи Новикова

Минюст РФ добивается лишения статуса адвоката Ильи Новикова

Курс евро на "Мосбирже" поднялся выше 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года

Курс евро на "Мосбирже" поднялся выше 87 рублей впервые с 15 апреля 2022 года

"Коммерсантъ" сообщил, что Shell может получить 95 млрд рублей за долю в "Сахалине-2"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });