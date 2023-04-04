Минфин предложил чаще применять штрафы за езду без ОСАГО или повысить их размер

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ выступает за изменение подходов к применению штрафных санкций за езду водителей без полисов ОСАГО. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая в Совете Федерации по вопросам ОСАГО. Альтернативой могло бы стать резкое увеличение размера такого штрафа, который в настоящее время составляет 800 рублей, отметил он.

"Ситуация со штрафами (за отсутствие полиса ОСАГО - ИФ) вопиющая, она давно назрела, мы обсуждали это много раз. Минфин поддерживает увеличение штрафов по ОСАГО до экономически разумного уровня. Но там дело не только в этом. По большому счету, можно обойтись без увеличения размера штрафа или без существенного увеличения штрафа. Сейчас, если человек проехал не пристегнутый или с увеличением скорости через 10 камер, он получил 10 штрафов. В ОСАГО штраф составляет 800 рублей один раз в год", - привел пример Моисеев. Подход к штрафам за отсутствие полиса "автогражданки" "считается длящимся нарушением, в отличие от других нарушений при ПДД", пояснил замминистра.

Если водитель за нарушение, зафиксированное на каждой дорожной камере будет платить по 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГO, "в этом случае размер штрафа можно не повышать", полагает Моисеев. "Проехал водитель от Москвы до Рязани – нащелкал штрафов на сумму больше стоимости полиса ОСАГО", - продолжил замглавы Минфина.

При этом он отметил, что скорректировать подходы к частоте применения штрафов за езду без полиса ОСАГО пока не позволяет позиция судов. Отвечая на вопросы, он добавил: если будет принято решение о повышении самого размера штрафа за езду без полиса ОСАГО без изменения порядка применения, то размер штрафа должен соотноситься со стоимостью самого полиса ОСАГО, то есть, возможно, достигать 5 тыс.рублей.

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в ходе выступления в Совете Федерации отметил, что на первом этапе можно было бы ограничиться изменением частоты применения штрафов за езду без полисов ОСАГО. По его мнению, это станет возможным, когда с помощью камер слежения удастся выявлять таких нарушителей на дорогах. Уфимцев выразил надежду на то, что соответствующий проект с ГИБДД будет запущен в 2023 году.

Вместе с тем, по мнению главы РСА, изменение частоты применения штрафов за езду без полиса ОСАГО не означает, что за день таких штрафов может быть наложено на водителя множество. Предполагается, что штраф за отсутствие полиса ОСАГО может назначаться водителю один раз в день и только к тем выявленным нарушителям, которые уже нарушили правила ПДД, что и было выявлено камерами слежения на дорогах.