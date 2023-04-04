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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Минобороны РФ сообщило об активных действиях группировки "Южная"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток продолжали активные действия против вооруженных сил Украины (ВСУ) на ряде направлений.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

По его данным, на красно-лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены украинские силы в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка Донецкой народной республики, Орехов и Щербаки Запорожской области", - сказал он.

По данным Минобороны РФ, на херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков ВСУ Минобороны
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