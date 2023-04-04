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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

МИД РФ выразил протест из-за публикаций посольства Франции об украинской Буче

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил о вызове временного поверенного в делах Франции в РФ, которому был заявлен решительный протест в связи с публикацией французским посольством в Москве в соцсетях заявлений, касающихся действий российских военнослужащих на Украине, в частности, в городе Буча.

"4 апреля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Французской Республики в Российской Федерации Дж.Дармадикари, которому был выражен решительный протест в связи с опубликованными Посольством в социальных сетях заявлениями о "зверствах, совершенных российскими Вооруженными Силами в Буче и других украинских городах", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Указали французу на категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений в адрес наших военнослужащих", - отмечается в сообщении.

МИД РФ подчеркивает, что эти обвинения "звучат особенно неуместно от имени дипломатического представительства страны, активно поставляющей военную технику и боеприпасы для нужд украинской армии и таким образом делающей всё возможное для затягивания боевых действий".

МИД РФ Украина Буча
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