Хоккеист Кошелев оштрафован на 2,2 млн рублей за дачу взятки

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Уфы оштрафовал на 2,2 млн рублей игрока хоккейного клуба "Металлург" (Магнитогорск) Семена Кошелева по делу о взятке, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе суда.

"Приговор сегодня вынесен: штраф - 2,2 млн рублей", - сказал представитель суда.

Из картотеки суда следует, что хоккеисту вменялось два эпизода дачи взятки (п."б" ч.4 ст.291, ч.3 ст.291 УК РФ). Уголовное дело поступило на рассмотрение в суд в январе этого года.

Хоккеисты осуждены за покупку военных билетов

Летом прошлого года Ленинский суд Уфы рассмотрел уголовные дела о "покупке" военных билетов в отношении трех российских хоккеистов - Владислава Лукина, Михаила Воробьева и Анвара Сулейманова.

Установлено, что спортсмены в 2019-2020 годах перевели на счет посредника деньги для получения военного билета без прохождения службы в Вооруженных силах России. По данным суда, сотруднику военкомата мужчина деньги не передал.

Сулейманов был осужден на пять лет условно, Воробьева оштрафовали на 2 млн рублей, Лукина - на 2,2 млн рублей.

Приговоры за получение взятки и посредничество

В марте этого года Калининский суд Уфы вынес обвинительный приговор начальнику отделения военного комиссариата двух районов города Константину Выропаеву по делу о получении взятки, в том числе от осужденных ранее хоккеистов.

Выропаева признали виновным в трех эпизодах по ч3. ст. 290 (получение взятки) и п. "в", ч.5. ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и приговорили к шести годам условно с испытательным сроком в три года и штрафом в 1,8 млн рублей.

В суде установлено, что с апреля 2019 года по июнь 2020 года обвиняемый по просьбе своего знакомого организовал постановку на воинский учет пяти спортсменов в возрасте от 19 до 23 лет, изъял из картотеки их личные дела и препятствовал призыву на военную службу. За это, по данным следствия, он получил от знакомого взятку в виде двух абонементов на хоккейные матчи стоимостью более 70 тыс. рублей. Кроме того, на протяжении 2021 года обвиняемый за денежное вознаграждение организовывал выдачу подложных медицинских заключений, согласно которым трое юношей были освобождены от призыва и зачислены в запас.

Установлено, что в период с 2020 по 2021 год Выропаев в качестве взятки получил 410 тыс. рублей.

В феврале Калининский суд Уфы признал супругу подсудимого виновной в посредничестве во взяточничестве и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 510 тыс. рублей.

Установлено, что в 2021 году женщина получила от своей знакомой, пожелавшей освободить сына от призыва в армию, 170 тыс. рублей и передала их супругу. В дальнейшем, по данным следствия, обвиняемый организовал прохождение медицинского освидетельствования и оформление подложного заключения, по которому юноша был освобожден от призыва и зачислен в запас.