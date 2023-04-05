Поправки об указании данных самозанятых продавцов товаров в интернете прошли I чтение

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому самозанятые граждане в рекламе товаров при дистанционном способе их продажи должны будут указывать свои данные. Сейчас, в отличие от компаний и ИП, они этого делать не обязаны.

Законопроект № 238313-8 в конце ноября 2022 года внесла в парламент депутат Альфия Когогина.

Сейчас закон требует, чтобы в рекламе товаров при дистанционном способе их продажи должны быть указаны сведения о продавце таких товаров: наименование, место нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Граждане, работающие в налоговом режиме самозанятых, сейчас делать это не обязаны. Законопроект Когогиной предлагает обязать их при рекламе с целью продажи товаров указывать фамилию, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика физического лица.

"Предлагаемое законопроектом регулирование будет способствовать реализации гражданами права на получение необходимой и достоверной информации об указанных продавцах, а также позволит применять к ним общие требования к рекламе", - говорится в отзыве правительства на документ.

В правительстве отметили, что законопроект не учитывает, что проведение эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" ограничено периодом с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.