Закс Петербурга одобрил законопроект о поддержке экспортеров региона

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект, который позволит зарегистрированным в городе компаниям-экспортерам рассчитывать на финансовую, имущественную и иную поддержку со стороны властей.

Согласно документу, поддерживать будут субъектов внешнеэкономической деятельности, в том числе содействовать "в продвижении на рынки иностранных государств промышленной продукции, произведенной на территории РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ".

Финансовую и имущественную поддержку также смогут получить организации, осуществляющие "страхование экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских или политических рисков", говорится в проекте закона.

"Мы видим, что этот закон потенциально улучшает положение почти 750 предприятий Петербурга", - сказал депутат от "Единой России", председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов.

Депутат "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов предложил ограничиться финансовой и имущественной поддержкой только тех предприятий, которые находятся в Петербурге, а не работают в других регионах.

Беликов подчеркнул, что предприятию достаточно быть зарегистрированным в городе, чтобы получить поддержку, а работать оно может где угодно, включая континентальный шельф.

"Одно предприятие точно приходит на ум сразу - "Газпром"", - сказал Беликов.

В случае финансовой поддержки, речь может идти о субсидиях или налоговых льготах, уточнил он. Обращаться бизнесу следует в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

За документ проголосовали 43 депутата, один выступил против.