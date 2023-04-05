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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Президент РФ заявил, что взаимодействие с Норвегией по международным вопросам заморожено

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Двухсторонние отношения России и Норвегии сейчас сведены к минимуму, что не отвечает интересам народов двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отношения с Норвегией многие годы формировались в конструктивном духе с учетом имеющейся общей границы. Напомню, в частности, что тысячи советских солдат отдали жизни для освобождения севера Норвегии от нацистов в 1944 году", - сказал Путин в среду на торжественной церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств.

"Сегодня двусторонние контакты сведены к минимуму, заморожено взаимодействие по международным и региональным вопросам, в том числе на столь значимом для обеих стран арктическом пространстве. Вряд ли все это отвечает интересам двух наших народов", - сказал Путин.

Владимир Путин Норвегия
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