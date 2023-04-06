В Москве открывается международная литературная ярмарка non/fiction

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна открывается в четверг в столичном Гостином дворе; она продлится до 9 апреля и будет посвящена новым формам существования текста, сообщили организаторы.

"Написание non/fictio№ через слэш - косую черту - подчеркивает, что здесь представлены как художественные, так и нехудожественные произведения, но непременно высокого уровня. Поэтому посетителей non/fictioNвесна, как всегда, будут ожидать лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы самой разной направленности", - отмечается в сообщении организаторов.

Программа ярмарки включает более 250 мероприятий: презентации книжных новинок, творческие встречи с авторами, лекции, круглые столы и дискуссии об актуальных вопросах книгоиздания. В них примут участие прозаики, поэты, драматурги, издатели, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые и популяризаторы науки, педагоги, кинематографисты и кинокритики, путешественники, деятели культуры.

Всего в ярмарке примут участие почти 300 крупных и малых издательств, книготорговых компаний и культурных институций. При входе на ярмарку посетителей ожидает коллективный стенд "Альянса независимых издателей и книгораспространителей", в котором в этом году примут участие 48 малых издательств c редкими и ценными книгами практически из всех сфер гуманитарного и естественнонаучного знания.

Темой весенней ярмарки стали "Новые формы существования текста". "Ярмарка non/fictioNвесна станет местом встречи, где эксперты, авторы, издатели и читатели смогут обсудить новые формы существования контента и книги, а также направления их дальнейшего развития", - говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Ещё одним смысловым средоточием ярмарки non/fictioNвесна станет искусство - художественное творчество в самых разных его проявлениях. Особое внимание на ярмарке будет также уделено формам взаимодействия литературы с другими областями культуры и различными сферами научного знания, тем самым сообщая предстоящей ярмарке междисциплинарный характер.

Нововведением весенней ярмарки станет специальная площадка для книжной распродажи "Бук-стоп", где посетители смогут найти интересные издания по очень привлекательным ценам от 18 издательств.

Отдельное пространство выделено для представителей детского книгоиздания. Детская программа ярмарки будет проходить на трех площадках: "Территория познания", "Книжки на подушках" и "Мастер-классы".

Этой весной non/fiction в Москве пройдет уже в 25-й раз, предыдущая ярмарка non/fictio№24 состоялась с 1 по 5 декабря 2022 года. Ярмарка будет проходить при поддержке Минцифры.

Выставка открыта 6-8 апреля с 11:00 до 21:00, 9 апреля - с 11:00 до 20:00.