Постановление правительства по правилам семеноводства может быть принято в течение месяца

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Постановление правительства РФ по правилам локализации производства семян может быть принято в течение месяца, считает первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

"Мы считаем - и сейчас обсуждаем это с правительством, с бизнесом - что завозить семена можно только тем компаниям, которые сделали план локализации на территории нашей страны. Должны утвердить в течение месяца постановление по правилам локализации", - сказала она.

По ее словам, план локализации должен предусматривать, как компания каждый год будет двигаться к тому, чтобы перенести технологию в РФ. Технология должна будет базироваться на российской компании с обязательным привлечением научных институтов. "Привлечение научных институтов является критически важным, потому что мы за последнее время потеряли некие компетенции, которые нам надо восстановить", - считает первый замминистра.

При этом она подчеркнула, что "не нужно отказываться от иностранных разработок или иностранных знаний". "Мы хотим, чтобы у нас была кооперация, но кооперация настоящая, - сказала она. - Сейчас много разных компаний, которые просто завозят товар (семена) к нам, и все. Объективно - это потребительское отношение. Понятно, что мы это допускали, то есть компании делали то, что им позволено. Сейчас мы это потребительское отношение убираем. У нас есть рынок, на рынке может работать и зарабатывать тот, кто даст технологию. Дальше будет конкуренция внутри рынка между теми, кто будет локализовываться".

По ее словам, многие компании, планирующие работать в РФ, уже знакомы с проектом правил локализации, есть и такие, которые готовы по ним работать.

Комментируя сообщение о том, что Минэкономразвития увидело излишнюю нагрузку в предлагаемых Минсельхозом правилах, Лут сообщила, что проект согласован.