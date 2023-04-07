Православные христиане отмечают в пятницу Благовещение

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Русская православная церковь в пятницу отмечает праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

В этот день верующие вспоминают описанное в Евангелии от Луки явление Деве Марии архангела Гавриила, возвестившего, что у нее родится Сын, который станет Спасителем мира. Согласно преданию, в руках архангел держал белую лилию - символ чистоты и непорочности, цветок изображен практически на всех иконах Благовещения.

Благовещение - один из двунадесятых непереходящих праздников, которые каждый год отмечаются в одно и то же время. Православные, пользующиеся юлианским календарем, празднуют Благовещение 7 апреля, западные христиане - 25 марта. Дата праздника определили, отсчитав назад от Рождества Христова девять месяцев.

На Руси существовал обычай в этот праздник выпускать на волю птиц, которые символизируют Святой Дух, сошедший на Деву Марию. В 1994 году эту традицию возродил патриарх Алексий II.