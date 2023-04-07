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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Мишустин посетит СКФО, где проведет комиссию по развитию туризма в округе

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует посетить один из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), провести комиссию по развитию туризма в округе, сообщается в телеграм-канале правительства.

"Глава правительства заявил, что туризм - один из приоритетов правительства. Все вложения в это направление приводят к развитию смежных отраслей. (...) Планирует в ближайшее время посетить один из регионов СКФО, а также провести комиссию по развитию туризма в округе", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что туристический поток в округе в 2022 году превысил 1,3 млн человек - на 60% больше, чем в 2019 году.

До 2026 года планируется привлечь 38,5 млрд рублей бюджетных средств и 100 млрд частных инвестиций.

Россия СКФО Михаил Мишустин
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