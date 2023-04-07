Землетрясение магнитудой 5,7 произошло вблизи Северных Курил

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в пятницу в 13:22 по сахалинскому времени (05:22 мск) с эпицентром в 148 км южнее города Северо-Курильска о. Парамушир на глубине 80 км", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Северо-Курильске землетрясение ощутили силой до четырех баллов. Никто не пострадал, разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.