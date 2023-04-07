Ростовская АЭС в 2023 году направит более 3 млрд рублей на модернизацию энергоблоков

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ростовская АЭС в 2023 году направит более 3 млрд рублей на модернизацию энергоблоков, из них более 2 млрд рублей – на модернизацию оборудования энергоблока №1. Об этом сообщает управление информации и общественных связей атомной станции со ссылкой на директора АЭС Андрея Сальникова.

"Сейчас мы развернули активные работы по продлению ресурса энергоблока №1, срок эксплуатации которого составляет 30 лет. Все они будут последовательно выполняться во время плановых ремонтов вплоть до 2030 года", - приводятся в сообщении слова Сальникова.

Он подчеркнул, что продление сроков эксплуатации энергоблоков АЭС – это общепринятая мировая практика. Поэтому такая работа для "Росэнергоатома" не является чем-то новым, служба практически всех энергоблоков концерна продлевается на срок от 20 до 30 лет.

Сальников отметил, что лицензию надзорного органа, которая позволит продлить срок эксплуатации объекта, предприятие планирует получить в 2030 году.

Сейчас на первом энергоблоке выполняется большой объем работ по замене и модернизации систем и оборудования, в том числе модернизация комплекса электрооборудования и систем управления защитой ядерной установки.

Также специалисты выполнят замену аккумуляторных бесперебойных батарей и щитов постоянного тока с внедрением системы автоматического поиска замыкания на землю. Данная система на станции будет внедрена впервые.

Кроме того, в реакторном отделении специалисты заменят три насосных агрегата, а в машзале – регулирующие клапаны. Также в рамках восстановления ресурса оборудования в реакторном отделении запланирована замена фильтров-адсорберов.

"Работы на блоке №1 завершат ремонтную кампанию 2023 года. До конца года волгодонские атомщики намерены работать без остановок, чтобы выполнить государственное задание по выработке в объеме 32,279 млрд кВт.ч электроэнергии", - отмечается в сообщении.

В настоящее время энергоблоки №2, 3 и 4 Ростовской атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Первый энергоблок АЭС был остановлен с 22 марта для проведения планово-предупредительного ремонта, завершить его планируется в мае 2023 года.

Как сообщалось, Ростовская АЭС в 2022 году увеличила выработку электроэнергии на 10,5% – до 35,046 млрд кВт.ч. План ФАС на текущий год – 32,279 млрд кВт.ч.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 ГВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 – в 2010 году, №3 – в 2015 году, №4 – в 2018 году.