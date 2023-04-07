Минобороны РФ сообщило об активных действиях группировки "Южная"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные ведут активные действия против вооруженных сил Украины (ВСУ) на ряде направлений, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также около 260 украинских военнослужащих", - сказал Конашенков на брифинге/

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

"На красно-лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение противнику в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Он также сказал, что "потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30".

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

По его словам, на этих направлениях потери армии Украины за сутки составили: до 20 военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено 14 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и одна самоходная артиллерийская установка "Акация"", - сказал представитель Минобороны РФ.

Кроме того он сообщил, что российские военные нанесли удары по украинскому командно-наблюдательному пункту в Херсонской области и двум оружейным складам в Донецкой и Луганской народных республиках.

"В районе населенного пункта Новоберислав Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

"Кроме того, в районах населенных пунктов Ивановка Донецкой народной республики и Новолюбовка Луганской народной республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, всего за сутки российскими войсками нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах.

Конашенков заявил, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 11 украинских беспилотников в Запорожской области, ДНР и ЛНР.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3695 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8563 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9334 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.