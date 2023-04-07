Москалькова предложила ограничить сроки содержания обвиняемых под стражей на время суда

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Для обвиняемых следует установить конечные сроки содержания под стражей на время судебного процесса, заявила в пятницу уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Есть у нас сроки, установленные в 12 месяцев на предварительном следствии, в отношении особой категории дел, особо тяжких - 18 месяцев, но если дело передано в суд или начата 217-я (ознакомление обвиняемого с материалами дела по ст. 217 УПК - ИФ), сроков содержания под стражей сегодня нет. Пусть они будут дифференцированные - если нужно проводить сложную экспертизу, значит больший срок. Если многоэпизодный - больший срок, но какой-то конечный срок, по мнению нашего экспертного сообщества при уполномоченном по правам человека, должен быть в цивилизованном правовом государстве", - сказала Москалькова на "круглом столе" комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, посвященном совершенствованию процессуального законодательства.

По словам омбудсмена, за три месяца этого года к ней поступили 94 обращения от обвиняемых, жаловавшихся на длительное содержание под стражей до вынесения решения суда, 14 из них содержались под арестом более полутора лет. По ее словам, произошло "очень существенное" увеличение числа таких запросов. Также в производстве аппарата уполномоченного остаются дела двоих обвиняемых, один из которых находится под стражей уже три года, другой - пять лет.

"Я хочу сказать, что несколько ситуация улучшилась, чем в прошлые годы. Например, три года назад у меня было дело Осипенко, который содержался под стражей 7,5 лет, ему суд вынес решение в восемь фактически, по факту отбытия, и это не насильственное преступление было. Большая часть обвинений отпала в результате рассмотрения", - отметила Москалькова.

Также она предложила приобщать доказательства стороны защиты к делам без санкции следователей, которые зачастую отклоняют такие ходатайства.

"Мы бы предлагали все-таки чтобы не взвешивал следователь, а безусловно принимал все доказательства, а суд уже оценит всю совокупность доказательств, какие нужны, какие - нет. В том числе и пригласить свидетеля, которого считает нужным сторона защиты", - сказала Москалькова.

Омбудсмен напомнила и о своем предложении отказаться от проведения доследственной проверки перед возбуждением уголовного дела, и считать его начатым сразу по получении заявления от потерпевшего.

"В прошлом году более 200 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по моим ходатайствам были отменены прокурорами. И прокуроры этому уделяли очень большое внимание, и более миллиона вот таких обращений за последние два-три года были отменены прокурорами, то есть сама статистика говорит о том, что это системная проблема", - подчеркнула Москалькова.