Бывшие военные в новых регионах с 1 июля будут получать пенсии по российским нормам

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Жители новых регионов (Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области), которые проходят военную и приравненную к военной службу, будут получать пенсии по российским нормам, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Мы продолжаем по поручению президента интеграцию новых регионов в наше правовое поле. И сегодня рассмотрим законопроект, устанавливающий особый порядок пенсионного обеспечения тех жителей, которые проходили военную службу и приравненную к ней службу, а также членов их семей. (...) Документ предусматривает, что поддержка станет им назначаться по российским нормам уже с 1 июля текущего года, для чего нужно будет подать заявление", - сказал Мишустин на заседании правительства в пятницу.

Он добавил, что предполагается специальное условие учета выслуги лет.

Премьер пояснил, что "речь идет о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур".

Мишустин поручил ведомствам, ответственным за пенсионное обеспечение жителей новых регионов, уделить особое внимание этому вопросу.

Жители новых регионов РФ с 1 марта начали получать общероссийские меры соцподдержки.