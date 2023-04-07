Продукты на растительной основе включены в процесс стандартизации в РФ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Продукты на растительной основе через некоторое время получат собственные ГОСТы.

Как сообщается в пресс-релизе Росстандарта, приказом ведомства создан новый проектный технический комитет по стандартизации N713 "Пищевая продукция на растительной основе" (ПТК 713).

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Союза производителей продукции на растительной основе, в последние годы в РФ, как и во всем мире, отмечается стремительный рост рынка пищевых продуктов, изготовленных из растительного сырья. По своим органолептическим характеристикам, а иногда и физико-химическим, они имитируют традиционную пищевую продукцию животного происхождения. Однако, несмотря на их уже фактическое присутствие на рынке, единые документы, устанавливающие требования к этой продукции, отсутствовали.

"Союз производителей продукции на растительной основе определил деятельность в области стандартизации как приоритетную. Разработка и внедрение национальных стандартов позволяет не только установить нормативные требования к продукции на растительной основе, которые будут являться ориентиром для производителей, но такие стандарты могут быть инструментом для получения производителями поддержки на государственном уровне", - заявила директор по техническому регулированию Союза Ирина Григорьева, слова которой передала пресс-служба.

"Считаем, что создание ПТК – это закономерный результат работы всей отрасли альтернативной пищевки, который еще несколько лет назад трудно было даже представить. Надеемся, что созданный комитет – это лишь первый шаг в направлении легитимизации растительных альтернатив и достойный ответ всем скептикам", - добавил сооснователь компании Greenwise и Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (члены союза) Артем Пономарев.

Как уточнили в пресс-службе, в состав ПТК вошли 29 организаций. Функции по ведению дел секретариата нового комитета возложены на Союз производителей продуктов на растительной основе. Союз еще до создания комитета начал разработку проектов национальных стандартов на некоторые продукты на растительной основе.

"Помимо прочего, запланировано внесение в Программу национальной стандартизации на 2023 год разработку проектов ГОСТ Р "Пищевая продукция на растительной основе. Классификация" и ряда стандартов на методы (метод определения массовой доли жира, метод определения перекисного числа в жировой фазе продукта, методы приемки и отбора проб, метод определения аминокислотного состава и др.), - сообщили в пресс-службе. - На площадке ПТК также будут обсуждаться вопросы нейминга продукции на растительной основе, так как маркировка продуктов является одним из сдерживающих факторов для стандартизации".

Как сообщалось, по итогам 2022 года оборот российского рынка продуктов на растительной основе составил около 11 млрд рублей. Отраслевой союз был создан в 2021 году и объединяет в настоящее время около 50 компаний.