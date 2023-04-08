Российские военные уничтожили в ДНР взводный опорный пункт ВСУ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) взводный опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"На авдеевском направлении силами разведывательного подразделения первого армейского корпуса выявлен пункт временной дислокации и взводный опорный пункт ВСУ", - сказал Бигма в субботу.

По его словам, ударами авиации ВКС России с помощью управляемых боеприпасов цели были уничтожены.

"На донецком направлении отражены ракетные удары шести снарядов HIMARS. Расчетами зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" все цели уничтожены", - сказал Бигма.

Также он сообщил, что "в районе Марьинки в ходе ведения активных действий подразделением мотострелкового соединения южной группировки войск, огнем ПТРК "Корнет" был подбит бронеавтомобиль, спешившаяся из него группа пехоты противника была уничтожена огнем РСЗО "Град" и ствольной артиллерией".

По данным начальника пресс-центра группировки "Юг", штурмовыми подразделениями и соединениями, при поддержке огнем боевых машин пехоты, было уничтожено два пункта временной дислокации ВСУ.